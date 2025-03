Vandenbempt ziet "groot verschil" tussen Play-off 1A en 1B: "Nu al likkebaardend uitkijken naar rechtstreekse duels"

De Champions' Play-offs zijn begonnen met een statement van de drie titelkandidaten. Peter Vandenbempt deelt de play-offs dan ook al op in twee divisies, met Genk, Club Brugge en Union als uitblinkers. "Het is nu al likkebaardend uitkijken naar speeldag 3."

Wat was het verschil groot in kwaliteit, tempo, intensiteit... Het had bij wijze van spreken ook 22-2 kunnen zijn.

Het was een verschroeiende openingsfase. Zo begonnen overigens de drie wedstrijden in de play-offs: de top 3 die thuis de bezoekers bij de keel greep. Op het einde van de drie matchen was het 11-1 op het scorebord. We zitten na 1 speeldag in de play-offs dus met Play-off 1A en Play-off 1B.

Zelfs als Gent had gescoord, had ik de indruk dat Genk er nadien overheen gedenderd was. Zo goed waren de Limburgers weer.

Genk was wel een kwartiertje de kluts kwijt na de tweede penaltymisser, toen Gent - zoals coach Thorsten Fink ook aangaf - te veel ruimte kreeg om te voetballen en dat ook best nog goed deed. Maar Gudjohnsen en Vanzeir waren te onhandig voorin om te scoren.

Leider KRC Genk opende de play-offs met een 4-0-zege tegen AA Gent. Stress na de halvering van de punten was er niet in Limburg.

Genk had weinig last van druk of stress. Het heeft de concurrentie met verve van antwoord gediend.

Komend weekend is het trouwens weer zo: de eerste drie tegen de laatste drie, maar dan in een uitwedstrijd. We zijn benieuwd of dat de laatste drie wat beter afgaat.

Messcherpe invallers, ook dat is de kracht van Genk. Twee doelpunten alweer van Oh en een assist van Hrosovsky.

KRC Genk zag twee doelpunten afgekeurd worden. Die tweede afgekeurde goal, daar kan ik nog altijd niet bij. Maar soit, twee penalty's missen en toch nog met 4-0 winnen van Gent, dat van de kleinere ploegen in Play-off I nog de beste indruk maakte... Dat is heel straf.

Club Brugge won de generale repetitie voor de bekerfinale op 4 mei tegen Anderlecht met 2-0.

Club was gewoon heel goed, scherp en gefocust van bij de start. Het duwde een bang en zwak Anderlecht meteen in de eigen zestien. Hoge pressing, hoog tempo, stevig in de duels ... Anderlecht werd gewoon versmacht en kon geen bal bijhouden.

Tot diep in de tweede helft bleef De Cuyper voor paniek en problemen zorgen met zijn infiltraties langs de binnenkant. Het middenveld van Club was weer indrukwekkend met de alomtegenwoordige Jashari. Ook Nilsson is erdoor gekomen, Jutglà blijft zijn niveau aanhouden en Tzolis kwam weer boven water.

Achterin stond het stevig: Mignolet was een werkloze doelman. Je had eigenlijk de indruk - en dat werd ook bevestigd door de reacties van de spelers - dat Club Brugge op cruisecontrol een routineklus had afgewerkt tegen een kansloze middenmoter.

Opwarmen voor het echte werk dat er aankomt over een paar weken. Dit was geen klassieker, - het is pijnlijk om het te zeggen - geen topper tussen twee traditionele topclubs in ons voetbal. Na de rust liet Club Anderlecht wat te veel in de wedstrijd komen, maar nog was het eigenlijk nooit in gevaar.

Zondag is het voor Club Brugge wel opletten op de Bosuil. Een paar weken geleden was blauw-zwart daar ook heer en meester, maar liep het toch nog fout en liet het zich verrassen. Iets zegt me toch dat dat Club Brugge nu niet zal overkomen.