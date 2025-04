Van 2-0 naar 2-4: PSG komt met schrik vrij tegen tweedeklasser, maar staat in finale Coupe de France

Remontada van PSG

PSG heeft zich met heel wat moeite geplaatst voor de finale van de Coupe de France. In de halve finale was het met 2-4 te sterk voor tweedeklasser Duinkerke, nadat het eerder in de wedstrijd nog 2-0 in het krijt stond.



De tweedeklasser speelde zijn thuiswedstrijd voor de gelegenheid in het Stade Pierre-Mauroy van Rijsel, en na zeven minuten kwam het zowaar op voorsprong dankzij Vincent Sasso, die van dichtbij PSG-doelman Matvey Safonov fusilleerde.



Hoop doet leven? Jawel, het Noord-Franse sprookje werd twintig minuten later nog straffer, toen Muhannad Al Saad de thuisploeg op 2-0 zette.



Toch was het feestje van korte duur voor Duinkerke. Man-in-vorm Ousmane Dembélé bracht de bezoekers op slag van rust opnieuw in de wedstrijd met de aansluitingstreffer. En na de pauze namen de bezoekers de wedstrijd helemaal in handen.



Marquinhos zette in minuut 48 alweer orde op zaken met de gelijkmaker. Desire Doue kreeg het stadion stil met de 2-3, opnieuw Dembélé legde de 2-4-eindstand vast in het slot. Oef. De Parijzenaars krijgen zo de kans op een zestiende bekerwinst, een tweede op rij.