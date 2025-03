"Het was fout om in te grijpen": scheidsrechtersbaas Boucaut geeft Genk gelijk na analyse van "dé fase van het weekend"

ma 31 maart 2025 18:46

Was de verwarring en de onvrede van Genk terecht? Tegen Gent zag het zondag een doelpunt vreemd genoeg omgezet worden in een strafschop. De elfmeter werd gemist, waardoor iedereen achterbleef met de vraag: was dit wel een terechte tussenkomst van de ref en de VAR? Scheidsrechtersbaas Alexandre Boucaut gaf een dag later een definitief antwoord.



Dit weekend was er verwarring alom in de Cegeka Arena.

KRC Genk had nog maar net een doelpunt afgekeurd zien worden en een penalty gemist, of het wreef nog eens collectief in het haar.

Rond minuut 20 leek topschutter Tolu alsnog voor de 1-0 te zorgen wanneer hij de bal tegen het net knalde. Alleen had VAR Lothar D’Hondt iets opgemerkt in Tubeke. Bonsu Baah had na een stevige duw van Samoise de bal (onbewust) met de hand geraakt.

Scheidsrechter Jan Boterberg keurde het doelpunt daarom af, maar gaf de Limburgers wel een penalty voor de fout op Bonsu Baah. Dat de elfmeter door Tolu werd gemist, voedde de verwarring. Maar was dit wel de juiste beslissing van de scheidsrechterscel?

Voor ons had het doelpunt direct, en zonder tussenkomst van de VAR, goedgekeurd moeten worden. Alexandre Boucaut

Ook scheidsrechtersbaas Alexandre Boucaut erkende alvast dat dit "de fase van het weekend" was in zijn wekelijkse analyse en boog zich over de case.

"Puur technisch stelt het reglement dat als een speler de bal met de hand raakt, zelfs per ongeluk, en onmiddellijk daarna een doelpunt maakt, er een overtreding wordt toegekend aan de verdediging", legt hij uit.

"Maar in dit geval is de speler die scoort niet degene die de bal met de hand heeft geraakt. Zonder omwegen: op basis van het reglement was het fout om in deze situatie in te grijpen. Voor ons had het doelpunt dus goedgekeurd moeten worden."

Wat in de toekomst?