De start van de play-offs onder de loep: kijk nu live naar Extra Time met Boeckx, Verheyen en Van Der Elst

Met duidelijke zeges van titelkandidaten Genk, Club Brugge en Union is de toon gezet bij de start van de Champions' Play-offs. In Extra Time nemen Frank Boeckx, Gert Verheyen en Franky Van der Elst de start van de titelstrijd onder de loep met Filip Joos. Kijk vanaf 21.15 uur op VRT Canvas of VRT Max.