"Mijn benen werken niet zoals ze moeten": Fabio Jakobsen wordt woensdag geopereerd en staat weken aan de kant

Fabio Jakobsen heeft de voorbije weken niet kunnen meesprinten voor de zege. Zowel in de uitslag van Bredene-Koksijde als in die van Brugge-De Panne staat er DNF (Did Not Finish) achter zijn naam. Eerder dit seizoen kon hij evenmin zijn stempel drukken in Parijs-Nice, de UAE Tour en de AlUla Tour

"Jakobsen heeft last van een doorstromingsbeperking in beide benen", legt zijn ploeg uit. Woensdag zal de 28-jarige sprinter een operatie ondergaan om het probleem te verhelpen.

"Gelukkig heeft hij, gezien het type beperking, een gunstige prognose voor een terugkeer, maar het herstel kan even duren", geeft teamarts Camiel Aldershof mee.

Door de operatie zal Fabio in eerste instantie ongeveer zes weken niet kunnen fietsen, waarbij ook andere zware fysieke inspanning niet mogelijk is. Zodra hij er klaar voor is, zal hij langzaam weer beginnen met trainen en geleidelijk de intensiteit opbouwen.