Wat denken onze analisten van afwezige Wout van Aert? "Gent-Wevelgem was uitgelezen kans om de boel aan te scherpen"

"Deze koers ligt hem als ex-winnaar perfect. Harelbeke was nog niet zoals hij verwacht had. Dan wil je hier de boel aanscherpen, jezelf bewijzen en jezelf zelfvertrouwen geven. Dit was een uitgelezen kans."

"In de huidige wielersport kiezen ze voor trainingen in plaats van Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Dan moet dit eigenlijk een koersperiode zijn waarin je grote koersen als Gent-Wevelgem meeneemt."

"Maar aangezien hij zo weinig koerst, zou ik er deze koers bijgenomen hebben. Al is dat mijn eigen gevoel. Ze zullen wel beslist hebben op basis van zijn gevoel en cijfers wat het beste is voor hem."

Geen Wout van Aert in Gent-Wevelgem. Dat was vooraf het plan en daar heeft de E3 Saxo Classic niets aan veranderd.

Als ik Wout was, zou ik niet panikeren en zou ik geloven in mezelf. Dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is? Ja, maar je kunt er niet veel meer aan veranderen.

Anderzijds kan je stellen dat Visma-Lease a Bike geen paniekvoetbal speelt. Ze volgen de lijn die ze altijd hanteren: blijf het plan volgen.

Van Avermaet: "Klopt, want zo slecht was het vrijdag ook niet, hé. Er waren positieve punten die we niet in beeld hebben gezien (Van Aert reed naar verluidt een snellere beklimming van de Oude Kwaremont dan Mads Pedersen en Filippo Ganna)."

"Er zijn signalen dat zijn vorm goed is. Hij is helemaal niet slecht, maar de vraag is of hij dat gat deze week nog kan dichten."

"Je kan geen wonderen verwachten en je moet hopen op supercompensatie. Woensdag kan Dwars door Vlaanderen dan een extra tikkeltje vertrouwen geven."