VIDEO: Amerikaan Malinin verlengt wereldtitel kunstschaatsen met spectaculaire show

Malinin, die vorig jaar in Montreal van 3 naar 1 oprukte in de vrije kür, stak er nu in beide programma's bovenuit.



Hij verzorgde het spektakel met ook nog een achterwaartse flip. Dat leverde hem 208.15 punten op, voor een totaal van 318.56. Een stevig statement voor de Spelen van 2026 in Milaan en Cortina.



"Ik ben heel erg opgelucht", reageerde hij. "Het was niet helemaal ideaal, maar ik vocht voor elk element. Ik ben blij dat ik voor het eerst dit seizoen de quad loop kon landen."



De tweede plaats was voor Michail Sjidorov uit Kazachstan (287.47). Sjidorov verdrong de Japanner Yuma Kagiyama van de zilveren positie. Kagiyama (278.19) had de Amerikaan donderdag in het korte programma nog aardig bijgehouden.



Een speciale rol was er voor de Fransman Adam Siao Him Fa, die van de negende naar de vierde plaats sprong. Een jaar geleden maakte Siao het nog bonter: toen vloog hij na een mislukt kort programma met een overdonderende kür naar het brons.