Tom Boonen (44) wordt opnieuw vader: vriendin Wiebeke in verwachting

"Nog een kindje van ons samen: het mag, alles ligt open, maar het zal ons gezin niet maken of kraken. Ik krijg al een berg liefde van de meisjes."

Wiebeke De Wachter sprak enkele weken geleden in Humo nog open over haar kinderwens en die komt binnenkort uit. De 30-jarige vriendin van Tom Boonen is in verwachting.

Vier jaar geleden kwamen de twee officieel naar buiten als koppel. Boonen had daarvoor een relatie met Lore Van de Weyer, met wie hij twintig jaar samen was. Hun tweelingdochters Valentine en Jacqueline zijn intussen 10 jaar.

"Eentje meer om van te houden", schrijft Wiebeke nu op sociale media bij de aankondiging van haar zwangerschap.