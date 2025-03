Ruben en Ine stellen zich vragen bij Gent-Wevelgem, maar weten wel zeker: "Dat werk van Kopecky voor Wiebes komt nog terug"

ma 31 maart 2025 06:23

Ook Gent-Wevelgem is een prooi geworden voor het dodelijke duo Lorena Wiebes-Lotte Kopecky. Onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen zagen dat de concurrentie "een gouden kans liet liggen". In de Ronde van Vlaanderen verwachten zij een Kopecky die er zal staan, met de steun van Wiebes. "Anders hou je dat niet vol als sterke tandem."

Ruben: "We kaarten na over Gent-Wevelgem, waarin Lorena Wiebes haar 100e overwinning heeft geboekt. Buiten dat zij de snelste ter wereld is, vallen twee dingen op. " "Als je ziet hoe gemakkelijk het Wiebes gemaakt wordt, dan durf ik te zeggen: andere ploegen en andere sprintsters, denk eens aan een alternatief. Waarom heb je geen plan om haar proberen te kloppen?" Ine: "Bij de mannen heb je topsprinters die aan elkaar gewaagd zijn en meerdere sprinttreintjes. In het vrouwenpeloton hebben we dat vandaag niet gezien, ook omdat er geen rensters zijn die per definitie Wiebes kunnen kloppen." "Als je dat weet, zou je inderdaad een andere kaart moeten durven te kiezen. Lidl-Trek heeft dat wel gedaan. Er is geen enkele ploeg die zo vaak heeft aangevallen, met Elisa Balsamo achter de hand. Dat hadden andere teams ook moeten doen."

Het gaat tegen alle logica in dat één renster sterker is dan het hele peloton. De concurrentie liet een gouden kans liggen. Ruben Van Gucht

Ruben: "In de tussenfase van de heuvelzone heeft Lidl-Trek dat inderdaad goed gedaan. Maar Wiebes wordt een dikke kilometer gegangmaakt door één renster. Het gaat tegen alle logica in dat die ene renster sterker is dan het hele peloton." "Daar laten ze een gouden kans liggen. Het is niet dat SD Worx-Protime hier vier rensters op een lijn had. Lidl-Trek probeerde een waaier te trekken met de wind in de rug. Dan hadden ze die krachten beter gespaard voor een lead-out voor Balsamo." Ine: "Absoluut akkoord. Wetende dat ze de wedstrijd ook al hard gemaakt hadden, dan ben je opgesoupeerd voor die sprint. Dan heb je toch de foute keuzes gemaakt tijdens de wedstrijd en had je die waaier niet moeten trekken." "Een renster van Visma-Lease a Bike reed dan nog helemaal alleen op kop van het peloton, voor Lotte Kopecky. Dat kan eigenlijk niet."

Meerdere troeven niet gebruikt

Ruben: "Ze zijn heel braaf. Op anderhalve kilometer van het einde zitten Kopecky en Wiebes nog compleet ingesloten. De deur wordt dan opengedaan: ga maar. Je kan dan met een linke truc Wiebes uit haar lood proberen te slaan." Ine: "Het peloton was zo groot dat er nog meerdere troeven op tafel lagen. Canyon-SRAM had niet alleen Consonni, maar ook nog Dygert en Bäckstedt. Die kunnen ook op dat moment nog iets doen. Ze hebben zich laten leiden richting de finish." Ruben: "Ik kan me wel voorstellen dat je je erbij kan neerleggen wanneer je geklopt bent door een betere. Tot je niet geklopt bent, moet je er toch alles aan doen om die andere proberen te kloppen?" Ine: "Zeker wanneer een Elisa Longo Borghini mee is in dat groepje met Wiebes en Kopecky. Daar reed zij niet mee, met achter haar nog een goed vertegenwoordigd UAE dat we niet zagen rijden in de sprint."

Modelploeggenotes onder elkaar

Ruben: "De tandem Kopecky-Wiebes is de meest succesvolle in dit peloton en dat zal vermoedelijk nog wel even zo blijven. Ik heb de indruk dat het vertrek van Vollering de samenwerking tussen dat duo nog versterkt heeft." Ine: "Je komt beter overeen met z'n tweeën dan met z'n drieën om alles te verdelen. Je hoort ook hoe hard ze in elkaar vertrouwen. Dat bouw je op gedurende jaren en nu valt dat keer op keer in zijn plooi."

Het seizoen is nog lang en je moet goed kunnen samenwerken. Dat werk van Kopecky voor Wiebes komt dus nog terug. Ine Beyen