Met de ladder naar de start: Jules Hesters zat opgesloten in hotelkamer en moest gered worden voor Gent-Wevelgem

De eerste hindernis van de dag was niet de Scherpenberg voor Jules Hesters, wel de deur van zijn hotelkamer. Die weigerde open te gaan, waardoor de renner van Flanders - Baloise met een ladder gered moest worden.

Hesters kon er tijdens de podiumvoorstelling wel mee lachen. "De vibe is goed", zei hij. "We zijn al even wakker van 7 uur. We zaten opgesloten in onze hotelkamer en zijn met de ladder naar beneden moeten komen."

"In plaats van een driedubbele espresso hadden we maar eentje nodig om wakker te zijn", lachte hij.

Gaat het vanaf de start van Gent-Wevelgem nu alleen maar in stijgende lijn voor Hesters?