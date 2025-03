Geslaagde rentree: Lisa Vaelen pakt zilver op sprong, Nina Derwael brons op brug in Stuttgart

Lisa Vaelen miste het WK 2023 in Antwerpen en de OS 2024 in Parijs door fysieke kwalen met onder meer klierkoorts. Zij ging als beste van de kwalificaties de finale in met 13,475 punten. In de finale haalde onze landgenote 13,275 punten na een aftrok van 3 tienden.



De winst was voor de Canadese Gabrielle Black met 13,575.



Vaelen was heel blij met haar medaille na haar lange afwezigheid. "Dit had ik totaal niet verwacht, ik was naar hier gekomen om mijn basisoefeningen te doen."



"Maar gisteren zag ik dat ik eerste stond. Ik vroeg me af of dat mogelijk was. Maar toen ik vandaag bij mijn eerste sprong landde, wist ik dat ik tweede ging zijn", vertelde ze aan onze vrouw in Duitsland met een brede lach.



"Het is super om na 2 jaar afwezigheid terug te zijn. Het is een verademing. Het besef dat ik het nog kan. Want het is lang moeilijk geweest. Dat werkte een beetje op mijn zelfvertrouwen. Het doet dan ook heel veel deugd om hier zo te staan."



Ze kijkt voorzichtig vooruit: "Dit is een heel goede start. Ik ben nog niet op het niveau dat ik moet zijn, maar wel al heel blij met wat ik hier getoond heb."



Vaelen mag het later vandaag nog eens proberen op de finale van de grond.