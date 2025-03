Bocholt en Wezet zetten Nederlandse opponenten opzij en spelen opnieuw de finale van de Super Handball League

Bocholt en Wezet spelen volgend weekend de finale in de Super Handball League. In de terugwedstrijd had Bocholt geen kind aan Volendam en zette het de scheve situatie helemaal recht. Wezet en Aalsmeer speelden opnieuw gelijk, waarna Wezet won na strafworpen. Vorig jaar won Wezet de finale van Bocholt.