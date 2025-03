"De woorden zijn stilaan opgebruikt": Coosemans messcherp na wanprestatie Anderlecht

zo 30 maart 2025 16:09

Machteloos. Triest. Verslagen. Een volledig match kreeg Anderlecht niks klaar bij het debuut van Besnik Hasi. Colin Coosemans toonde zich achteraf scherp voor de prestatie van zijn ploeg: "Na twee trainersontslagen moeten we onszelf nog maar eens in vraag stellen", foeterde de doelman achteraf.

Amper één baltoets in de zestien voor rust, geen enkel schot op doel in een volledige wedstrijd tegen de grote rivaal.



Twee statistieken zeggen alles over de pijnlijke middag die Anderlecht beleefde op Jan Breydel. Volledig machteloos ging paars-wit onderuit. Dat Colin Coosemans zelfs na een klein foutje bij de 2-0 nog altijd met voorsprong de beste Anderlecht-man was, zegt eigenlijk álles.

Meteen na affluiten toonde de doelman zich messcherp in het flashinterview bij rechtenhouder DAZN. "Het was een slechte eerste helft. Alweer. We waren in hetzelfde bedje ziek als onze vorig match hier", stak Cooseman van wal. "We probeerden dingen waarvan we weten dat ze niet lukken. Zoals de bal te veel in de voet komen vragen, terwijl Club man op man speelt in onze opbouw. Er zat te weinig diepgang in ons spel. We mochten eigenlijk blij zijn dat het maar 1-0 stond bij rust."

We moeten onszelf na twee traininersontslagen nóg maar eens in vraag stellen. Colin Coosemans

Dat Anderlecht geen enkel schot op doel liet optekenen, noemde Coosemans "heel pijnlijk en teleurstellend". "De woorden zijn stilaan opgebruikt. We moeten onszelf na twee traininersontslagen nóg maar eens in vraag stellen. En we moeten de oorzaak ook vooral bij onszelf zoeken." Daarmee zette de keeper zijn debuterende coach Besnik Hasi meteen een beetje uit de wind.



De Kosovaarse Albanees zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg een tandeloze prestatie op de mat bracht. Ondanks veel gesticuleren langs de zijlijn kreeg de coach nooit het vuur in zijn ploeg. "De eerste helft was helemaal niet goed", analyseerde Hasi. "Dat moeten we makkelijk kunnen toegeven. Je weet dat je hier grinta en druk kunt verwachten. Dan moet je daar iets tegenover kunnen zetten. (zucht) Maar dat hebben we te weinig gedaan." "Er moest meer durf in ons spel zitten", ging de coach verder. "In de tweede helft deden we dat iets beter, maar dan incasseer je die tweede goal en weet je dat het afgelopen is." "Dit is niet het echte Anderlecht", verzekerde Hasi. "Vergeet niet dat Dolberg en Verschaeren nog maar net terug zijn van blessures. Iemand als Huerta kon ook maar één keer volledig meetrainen met de groep door de interlandperiode. Dan kan je niet verwachten dat ze het systeem meteen in de vingers hebben."

Leander Dendoncker: "Tijd hebben we niet echt"

Voor Leander Dendoncker was het moeilijk om de wedstrijd te analyseren na de nederlaag. "Het is altijd zuur om te verliezen, zeker omdat we weten hoe belangrijk die eerste match is in de play-offs. Het was belangrijk voor ons om nog mee te doen en niet te verliezen ..."



"Maar Club Brugge wil het gat met Genk dichten en we wisten dat ze ook alles gingen doen om te winnen. We hebben veel verdedigd in de eerste helft, in de tweede helft was er beterschap zonder uit te monden in kansen."



Door de trainerswissel was er bij Anderlecht een nieuw systeem met nieuwe trainer, al was er niet veel tijd om dat helemaal in te oefenen.



"Tijd hebben we niet echt, het moet gewoon snel beter. Door de interlandbreak moesten we wachten tot iedereen terug was om tactisch te kunnen trainen. Al mag dat geen excuus zijn. We moeten naar onszelf kijken."



We moeten strijdvaardig blijven en proberen om ons seizoen zo goed mogelijk te eindigen. Leander Dendoncker

Anderlecht moet nu "zo snel mogelijk" recht staan met de komst van leider Genk op de volgende speeldag. In hoeverre liep paars-wit vandaag een mentale tik op?



"Het is nooit leuk om te verliezen. We moeten strijdvaardig blijven en proberen ons seizoen zo goed mogelijk te eindigen. Club Brugge was sterk vandaag, maar wij waren niet goed, het moet gewoon beter."



"De onmacht is moeilijk te verklaren, we hebben een heel nieuw systeem en een nieuwe filosofie. Je kan zeggen dat dat tijd nodig heeft om aan te wennen, maar geen enkel schot tussen de palen is nooit goed genoeg voor Anderlecht."



"Daar is geen verklaring voor. We proberen elke week ons best te doen."