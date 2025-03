Om punt te maken aan zijn leerlingen (en voor het goede doel): leraar rijdt Ronde van Vlaanderen op fiets zonder versnellingen

Een discussie met zijn leerlingen over de kwaliteit van de schoolfietsen heeft sportleerkracht Bruno Van Wilderode uit Oudenaarde tot een heroïsche tocht geïnspireerd: hij reed zaterdag de Ronde van Vlaanderen op een fiets zonder versnellingen.

De school van leerkracht Bruno Van Wilderode beschikt over fietsen waarmee de leerlingen naar nabijgelegen sportvelden kunnen fietsen voor de LO-lessen, een tochtje van een tweetal kilometer.

"Maar de leerlingen klagen wel eens over de staat van de schoolfietsen, misschien niet altijd onterecht", lacht hij. "Daarom wilde ik graag bewijzen dat het toch wel behoorlijke fietsen zijn."

En dus vatte de sportleerkracht het plan op om de Ronde van Vlaanderen af te haspelen op zo'n schoolfiets. Pittig! Niet alleen omdat het parcours van de Ronde op zich al loodzwaar is, maar ook omdat de bewuste fietsen niet over versnellingen beschikken.

Het was dus zaterdag bij momenten behoorlijk afzien voor Van Wilderode, die onder meer op de loodzware Paterberg toch even voet aan grond moest zetten. "Het steilste stuk is toch te steil", zei hij met een grimas.

Maar Van Wilderode maakte wel zijn punt. Én dwong respect af bij de leerlingen. "Ik vind het wel zeer straf dat hij de uitdaging is aangegaan. Op zo'n fiets zou ik het zelf niet kunnen, want het is echt zeer lastig", sprak een leerling vol bewondering.

Naast het bewijs dat hij wilde leveren had de krachttoer van de sportleerkracht overigens ook nog een nobel doel: met zijn fietstocht zamelde Van Wilderode heel wat geld in voor het Kinderkankerfonds.