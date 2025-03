Nina Pinzarrone geniet na van knap WK: "Slapen? Ik was 2 uur bezig met alle berichtjes te beantwoorden"

"Ik was heel zenuwachtiger, maar probeerde zo veel mogelijk mijn oren te sluiten, al was dat niet evident. Het was angstaanjagend, maar mijn mooie resultaat en het olympische ticket zijn de kers op de taart."

"Ik had wel heel veel berichtjes gekregen, dus ik ben wel 2 uur bezig geweest om alles te beantwoorden", lacht ze. "Maar ik was heel moe, dus ik heb ook wel wat kunnen slapen."

Met een lijf vol adrenaline en een olympisch ticket onder haar hoofdkussen ging Nina Pinzarrone slapen in haar hotelkamer in Boston. Hoewel, slapen?

Het is een droom die uitkomt. Ik wist dat het mogelijk was, maar ik moest het natuurlijk nog doen.

Ook na haar vrije kür was het nog bang afwachten. "Ik wist dat mijn oefening niet 100 procent perfect was en ik wat foutjes had gemaakt. Ik kon dus pas zeker zijn van een plekje in de top 10 als de punten kwamen."

7e van de wereld, en de beste Europese, was het resultaat. "Dat is zot, een beetje gek", zegt ze. "Zeker op zo'n jonge leeftijd. Het is een droom die uitkomt. Ik wist dat het mogelijk was, maar ik moest het natuurlijk nog doen."

Pinzarrone is nu zeker van een plekje op de Olympische Winterspelen in 2026. "Ik heb veel zin om ernaartoe te werken en te genieten van de ervaring. Het is een beetje zot om onder woorden te brengen."

Ook Loena Hendrickx zal vieren, want dankzij de 7e plek van Pinzarrone mag ze naar het olympisch kwalificatietoernooi. "Druk? Ik heb geprobeerd er niet te veel aan te denken. Nu valt de druk wel wat weg."

"Ik heb nog geen berichtje gekregen van Loena, maar ik denk dat ze wel blij is en gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren. En ik ben blij dat ik misschien niet alleen zal zijn op de Spelen."