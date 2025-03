Slechter kon de E3 niet beginnen na breuk in peloton: Wout van Aert moet (met Mathieu van der Poel) achtervolgen na fietswissel

Wout van Aert heeft in de beginfase van de E3 Saxo Classic al een stevig jasje moeten uitdoen. Het peloton scheurde na een valpartij in de openingsfase in verschillende stukken. Van Aert moest zelf van fiets wisselen en werd tegen het einde van het eerste wedstrijduur op 3 minuten gesignaleerd van het uitgedunde eerste peloton. Mathieu van der Poel zit in hetzelfde schuitje.