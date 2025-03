Rampstart voor Soudal-Quick Step: 3 opgaves bij val in eerste kilometers van E3 Saxo Classic

Soudal-Quick Step zit in de hoek waar de klappen vallen. Na amper enkele kilometers hebben 3 renners al moeten opgeven in de E3 Saxo Classic. Dries Van Gestel, Gil Gelders en Jordi Warlop kwamen ten val en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Soudal - Quick Step is niet meer de voorjaarsploeg van weleer en ontsnapte de voorbije weken niet aan de harde wetten van de sport.

Speerpunt Paul Magnier miste Milaan-Sanremo na een val, Martin Svrcek viel zwaar in de afdaling van de Cipressa en Tim Merlier ging woensdag in De Panne tegen de grond.

De lappenmand is vandaag in één klap nog wat meer bevolkt: na amper enkele kilometers kwamen Dries Van Gestel, Gil Gelders en Jordi Warlop ten val in de E3 Saxo Classic.

Het trio is afgevoerd naar het ziekenhuis.