Nieuwe klap en een (dubbele?) opsteker tegelijk voor Soudal-Quick Step: "Hopelijk is dit een hart onder de riem"

vr 28 maart 2025 19:28

Voor Soudal-Quick Step was het hinken op 2 gedachten in Harelbeke. Na enkele kilometers was hun E3 Saxo Classic al grotendeels naar de vaantjes, maar dankzij Casper Pedersen sleepte het een onverhoopte 4e plaats uit de brand. "Al moeten we het nu doen met de renners die nog overblijven", beseft de ploeg.

De E3 Saxo Classic was nog maar net op gang geschoten toen Soudal - Quick Step al 3 renners richting het ziekenhuis moest sturen. Dries Van Gestel brak zijn pols en elleboog, Gil Gelders en Jordi Warlop liepen een hersenschudding op. "Dries wordt maandag geopereerd in Herentals", vertelde ploegdokter Steven Bex. "Hij klonk oké, maar hij is uiteraard ontgoocheld na die val. Gil zal vooral enkele dagen moeten rusten." "We zitten in de hoek waar de klappen vallen", zuchtte Jurgen Foré in zijn eerste voorjaar als CEO. "Het zit voorlopig niet mee." "We zijn enkele keren ontsnapt, maar in de laatste 2 wedstrijden zijn 6 renners uitegvallen. We moeten het nu doen met de renners die nog overblijven." "Sommige renners die vandaag hebben gereden, zullen we sneller moeten inzetten. Zij zullen minder recuperatietijd hebben. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben."

Anticiperen en daarna volgen, dat was mijn enige kans op de finale. Ik ben blij dat dat gelukt is, al was de Kwaremont vreselijk. Ik ontplofte er helemaal. Casper Pedersen