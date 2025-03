"Ik was niet goed genoeg om mee te zijn": Wout van Aert speelt niet mee voor de knikkers in E3 Saxo Classic

Heeft Wout van Aert antwoorden gekregen op de vraagtekens die hij vanuit Tenerife naar Harelbeke had meegebracht? Van Aert kon zich op geen enkel moment in de wedstrijd knokken en kwam niet verder dan een onzichtbaar achterhoedegevecht.

De koers verliep voor Wout van Aert "vanuit de achtergrond". "Ik miste de slag op de Taaienberg. Ik zat er iets te ver", vertelde hij meteen na de finish aan de rechtenhouder.

"Ik zat er net achter de scheur, positie 20 of zo. Vanaf dan was het van achteruit koersen."

"Ik heb nog geprobeerd om met de betere renners voorop te geraken, maar het duurde best lang voor er afscheiding kwam."

Was positionering, net als in de Omloop, een probleem? Van Aert nuanceerde: "Ik zat vrij goed, maar voor de Taaienberg telt elke plek. Ik was niet goed genoeg om mee te zijn."

"Wat mijn gevoel nu is? Moeilijk te zeggen. Ik heb een goeie finale gereden, maar ik had op meer gehoopt."

"Ik was hier om een resultaat te rijden en dat is niet gelukt", besloot Van Aert, die daarna doorreed naar de bus en geen zin meer had in extra interviews.