"Die mensen komen beter niet naar de koers": schaamteloze toeschouwer spuwt ostentatief naar Van der Poel

Van der Poel zelf had tijdens het bewuste moment niks gemerkt van de bedenkelijke actie van de toeschouwer, maar gaf er na afloop wel zijn mening over.

Ook Adrie van der Poel sprak zich na afloop uit over het spuw-incident.

"Het hoort niet thuis in de sport", onderstreepte de vader van de winnaar. "Als je met die intentie naar de koers komt, moet je thuisblijven. De dader identificeren is niet zo moeilijk. Dat is geen werk van ons, wel van de politie. Je moet hem er toch eventjes erop wijzen dat dit niet thuishoort in het dagelijkse leven."