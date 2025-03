Zo zwaar is sporten op meer dan 4.000 meter boven de zeespiegel: voetballer moet aan de zuurstoffles

De nationale voetbalploeg van Bolivia werkt zijn thuismatchen af op 4.100 meter boven de zeespiegel. Een heuse uitdaging, vraag het maar aan de Uruguayaanse aanvoerder José Maria Gimenez (Atletico Madrid). Zijn federatie deelt een filmpje waarin te zien is hoe hij op het einde van de match naar een zuurstoffles grijpt.

Scoren lukte Uruguay niet in het Estadio Municipal de El Alto van Bolivia. De WK-kwalificatiematch eindigde op 0-0.

In het klassement van de Zuid-Amerikaanse voorronde staat Uruguay derde, Bolivia achtste. De top 6 speelt volgend jaar de eindronde in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De nummer 7 maakt nog kans via de barrages.