Van bliksemschicht tot driedubbele pechvogel: de verrezen spelers die onverwachte helden kunnen worden

De play-offs zijn een garantie op unscripted drama. Met bekende protagonisten, maar even vaak ook onverwachte helden. Welke spelers kunnen straks een verrassende joker zijn voor hun club? Wij selecteerden er vijf.

"Oef", zullen ze bij Union gedacht hebben.

Na heel wat blessureleed lijkt Henok Teklab net op tijd weer fit om een rol van betekenis te kunnen spelen bij de mannen uit Sint-Gillis.

De linksbuiten kan met zijn snelheid en acties een wedstrijd doen kantelen in het voordeel van Union. In de vorige play-offs ontbolsterde de aanvaller uit Eritrea door zich met een aantal flitsen in de kijker te spelen.

Met de terugkeer van Teklab krijgt Union een extra troef in handen op de flank. Kan hij zijn sterke play-offs van vorig seizoen opnieuw overdoen bij de ploeg van Sébastien Pocognoli?