Thorsten Fink verlengt vlak voor play-offs contract bij Racing Genk: "Deze club brandt van ambitie"

Extra boost voor Racing Genk bij het ingaan van de play-offs. Coach Thorsten Fink verlengt zijn contract bij de Limburgers voor onbepaalde duur. "Slechts op weinig plekken had ik de mogelijkheden die ik hier krijg", glundert de Duitser.

Met de Champions’ Play-offs in zicht verlengen Fink en zijn vaste assistenten, Sebastian Hahn en Goran Kontic, hun contract bij de Limburgers voor onbepaalde duur.

Fink is alvast opgetogen met zijn verlengd verblijf.

"Als speler en later als trainer ben ik bij heel wat clubs gepasseerd", vertelt hij in een eerste reactie.

"Slechts op weinig plekken had ik de mogelijkheden die ik hier krijg. De topsportcultuur bij KRC Genk in combinatie met het familiale karakter binnen de club zijn voor mij geweldig om in te werken. De club draait vandaag al mee aan de top, maar brandt van ambitie."

"Achter de schermen wordt hard gewerkt om ook toekomstgericht verder door te groeien. Ik wil vol enthousiasme mee mijn schouders zetten onder dat project."