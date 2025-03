Medisch bulletin Brugge-De Panne: knie Merlier genaaid, klaplong en ribbreuk voor Taminiaux

De finale van de Classic Brugge-De Panne werd gisteren ontsierd door 3 zware valpartijen. Onder meer Europees kampioen Tim Merlier, de Nederlander Olav Kooij en Milan Fretin gingen tegen de vlakte, maar de schade bij de 3 sprinters lijkt al bij al mee te vallen. Lionel Taminiaux was er het ergst aan toe en bracht de nacht in het ziekenhuis door.

Ploegleider Iljo Keisse van Soudal - Quick Step sprak meteen na de koers van een diepe open wonde aan Merliers knie, maar dat klonk in het medisch statement laat op de avond al iets milder. " Merlier had schaafwonden op zijn rechterbeen en -arm en een kleine open wond onder zijn rechterknie, die gehecht moest worden. Hij zal wat rust nemen, waarna besloten wordt of hij kan deelnemen aan de komende wedstrijden", klinkt het. Volgens Visma-Lease a Bike lijkt de schade ook bij Kooij "beperkt tot schaafwonden". Piet Allegaert, Milan Fretin en de Fransman Damien Touzé kwamen er met schaafwonden, maar zonder breuken van af. "Ze worden echter nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf" van Cofidis .

In het kamp van Alpecin-Deceuninck heeft de Duitser Juri Hollmann "wat pijn aan zijn knie, maar hij kan normaal bewegen en zal vandaag opnieuw beoordeeld worden voor de E3 Saxo Classic".



"Robbe Ghys kreeg een klap op zijn elleboog, maar is volledig mobiel. Hij zal wellicht een röntgenfoto laten nemen en indien nodig een CT-scan ondergaan."



Lotto-renner Lionel Taminiaux is er erger aan toe. De 28-jarige Belg liep een klaplong en een gebroken rib op en bracht de nacht door in het ziekenhuis.



Zijn ploegmaat Jasper De Buyst moest schaafwonden likken.



Intermarché-Wanty-renners Gerben Thijssen en Huub Artz zijn in het ziekenhuis gepasseerd voor medische testen. De 22-jarige Nederlander kwam buiten met hechtingen in zijn gezicht, een hersenkneuzing en een gebroken rib.



Ook Bredene Koksijde Classic-winnaar Edward Theuns (Lidl-Trek) kwam zwaar ten val, maar "verder onderzoek moet nog uitwijzen hoe ernstig zijn verwondingen zijn".