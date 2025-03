Genoeg verloren, LeBron James helpt LA Lakers aan winst met buzzer beater

Na 3 nederlagen op een rij weten de Los Angeles Lakers weer wat winnen is. Met dank aan LeBron James. Op het terrein van Indiana scoorde de 40-jarige basketbalster scoorde in de allerlaatste seconde: 119-120.

Was de magie tussen Luka Doncic en LeBron James al uitgewerkt? Na 7 nederlagen in een maand was het een these die je hoorde in de NBA.

Vannacht konden de LA Lakers nog een keer winnen. Met een tip-in verschalkte James de klok op het terrein van Indiana: 119-120.

Een spectaculair einde na een spannende slotfase van de wedstrijd waarin Indiana en de Lakers haasje-over speelden.

Na missers van Bennedict Mathurin (Indiana) en Luka Doncic (LA) kon James toch de wedstrijd beslissen.

De 40-jarige basketbalster was goed voor 13 punten, 13 rebounds en 7 assists. Doncic werd opnieuw topscorer. De Sloveense toptransfer van de Lakers maakte 34 punten in Indianapolis.