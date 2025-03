De sterren voor Gent Wevelgem bij de vrouwen: wie kan opboksen tegen succesvolle tandem?

SD Worx-Protime boven in Wevelgem? Lorena Wiebes won Milaan-Sanremo en Brugge-De Panne en is ook in Gent-Wevelgem de grote favoriete, al deelt ze die status wel met ploeggenote en wereldkampioene Lotte Kopecky. Kan iemand dat duo iets in de weg leggen?