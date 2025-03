De sterren voor de E3 Saxo Classic: Een gele compagnon voor Van der Poel (maar niet de Belgische kopman)

In Parijs-Nice bewees Matteo Jorgenson echter dat hij in topvorm is en de Amerikaan wil na zijn zege in Dwars door Vlaanderen nog een rijtje hoger mikken.

Maakt Van der Poel net als vorig jaar en net als op de Via Roma opnieuw het zegegebaar? Of breekt de afwezigheid van de wereldkampioen hem en zijn ploeg zuur op?

Het is een eigenschap die hem van pas kan komen in de overwegend vlakke slotfase naar Harelbeke, waar hij 2 jaar geleden 10e eindigde.

Van Aert bekampt met Mads Pedersen en Filippo Ganna 2 reuzen die de voorbije weken geïmponeerd hebben. Pedersen deed dat in Parijs-Nice, maar werd daarna ziekjes en kon in Sanremo "slechts" naar de 7e plaats sprinten.

Wout van Aert is woensdag teruggekeerd van Tenerife, waar hij 3 weken op hoogte trainde. Hoe soepel draaien zijn benen bij zijn rentree in competitie?

Geen Pogacar in Harelbeke: het is een aderlating voor UAE, maar het moet ook als muziek in de oren klinken van Tim Wellens. Hij vloog op de Cipressa en moet als plan B in staat zijn om een rol te spelen in de diepe finale.

De kans dat Wellens er nog meer volk tegenkomt van Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek, is groot. Tiesj Benoot kampeerde met Van Aert op de Teide en beschikte vorig jaar na dat experiment over optimale voorjaarsbenen.

Jasper Stuyven werd vorig jaar 2e in Harelbeke en kreeg van onze jury net meer stemmen dan Mathias Vacek, die na zijn val in de Strade Bianche op de sukkel is.

Vacek was sterk in het openingsweekend, Stefan Küng was dat ook. In de Omloop Het Nieuwsblad werd hij pas op de valreep ingerekend.

De laatste ster is niet uitgedeeld aan Fred Wright, Florian Vermeersch, Michael Matthews of Biniam Girmay, maar wel aan Joshua Tarling.

Hij vormt een boeiend koppel met Ganna bij een herboren Ineos en kan, zeker wanneer hij anticipeert, als tijdrijder lang standhouden.