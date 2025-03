Bekerfinale bij de vrouwen verhuist van Molenbeek naar Leuven

De bekerfinale bij de vrouwen tussen Anderlecht en Standard zal niet afgewerkt worden in Molenbeek, wel in Leuven. Dat heeft de Belgische voetbalbond donderdag bekendgemaakt.

Geen bekerfinale dus in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek. Het duel tussen de vrouwen van Anderlecht en Standard wordt verplaatst naar Den Dreef in Leuven. "Om organisatorische redenen", luidt de uitleg van de voetbalbond.

Wellicht wordt de wedstrijd, die gepland is op paasmaandag 21 april, beschouwd als een risicomatch, omdat ook supporters van de mannenteams van Anderlecht en Standard plannen zouden hebben om af te zakken naar de finale.

Als de wedstrijd toch zou doorgaan in Molenbeek, zou dat mogelijk zonder supporters geweest zijn. Met de verhuis naar Den Dreef is dat probleem nu wellicht van de baan.

"Later zal verdere informatie over de kaartverkoop en de praktische aspecten beschikbaar worden gesteld", klinkt het nog bij de voetbalbond.