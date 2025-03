Bahrain-renner Nikias Arndt brak wervel bij val in Brugge-De Panne: "Maar zonder neurologische gevolgen"

Nikias Arndt heeft woensdag een instabiele wervelbreuk opgelopen bij zijn zware val in de Classic Brugge-De Panne. De Duitser van Bahrain Victorious werd donderdag met succes geopereerd. "We hopen Nikias binnen twee maanden weer op de fiets te zien", klinkt het bij zijn team.

Als dominostenen gingen de renners woensdagnamiddag tegen de grond in de finale van de Classic Brugge-De Panne. De grootste valpartij gebeurde vlak voor het ingaan van de slotkilometer, voorin het peloton.

Tim Merlier was een van de slachtoffers bij die val, maar ook Nikias Arndt behoorde tot de ongelukkigen. De Duitser van Bahrain Victorious werd helemaal verkrampt in beeld gebracht, zijn gezichtsuitdrukking voorspelde niet veel goeds. In het ziekenhuis volgde al snel een stevig verdict.

"Nikias liep bij zin val in de Classic Brugge-De Panne een instabiele vertebrale breuk op, zonder neurologische symptomen", gaf zijn team meer uitleg.

"Hij werd vandaag (donderdag) met succes geopereerd. De komende dagen zal Nikias werken aan zijn mobiliteit en zijn herstel thuis. We hopen hem binnen twee maanden weer op de fiets te zien."

Ook Lionel Taminiaux (Lotto), die een klaplong en een gebroken rib opliep, kwam zwaar gehavend uit de strijd. Favorieten Merlier en Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) kwamen er met schaafwonden en kneuzingen vanaf. Merlier moest wel gehecht worden aan zijn knie.

De organisatoren van de Classic Brugge-De Panne kregen heel wat kritiek te verwerken omwille van het parcours, en namen extra maatregelen voor de wedstrijd bij de vrouwen, waar Lorena Wiebes donderdag naar de zege sprintte.