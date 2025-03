"Eerlijk? Ik schaam me er beetje voor": Strava-artiest gaat viraal door wereldrecord op 'ondeugende' looproute

Plots ben je een internetfenomeen door een uit de hand gelopen grap. In Noorwegen heeft ultraloper 'Wanksy' een wereldrecord neergezet. De Strava-artiest liep een tocht van 120 km in de vorm van ... een penis. Een prestatie die hem heel wat aandacht oplevert. "Ik wil de boodschap delen dat je het kind in je mag loslaten", deelt de bewust onbekende Noor.

Want de ultraloper is plots een internetfenomeen dankzij ... de grootste penisroute die ooit is afgewerkt.

"Man, dit is een vraag die ik nooit verwacht had in mijn leven."

"Daarom is het een beetje gênant. Ik wilde nooit zijn record aanvallen, hij deed het voor het goede doel", verdedigt Wanksy zich. Maar toch begon hij aan zijn wereldrecordpoging die intussen bijna 850.000 keer bekeken is.

Zonder dat hij het wist, deed hij een gooi naar het wereldrecord van Terry Roseman . De Welshman liep 116 km in gelijkaardige vorm om aandacht te vragen én geld in te zamelen voor mentale gezondheid bij mannen.

Maar hoe kom je überhaupt op het idee? "Een route maken, duurt niet lang", verzekert de Noor. "Ik kijk naar een kaart en zie de vorm al voor me. Zo ook in mijn thuishaven Stavanger. Toen ik alle punten aan elkaar had gelinkt, kwam ik aan 120 km."

Zaterdag - ongeveer een jaar na zijn eerste penisloopje - waagde Wanksy zich aan 'the big one'.

Al was de dag zelf geen pretje voor de moderne kunstenaar op Strava.

Om 4.30 uur stapte hij zijn deur uit om aan een tocht van 12 uur te beginnen. "Alles was geregeld: het parcours was duidelijk voor al mijn helpers, die me moesten bevoorraden."

"Maar dan merkte ik een eerste probleem op", gaat Wanksy voort. "De elektrische steps worden 's nachts in het weekend uitgeschakeld om dronken mensen niet in verleiding te brengen. En de bus? Die reed pardoes voorbij me, want de chauffeur zag me niet in het donker."

Het resultaat: de ultraloper mocht al 6 km opwarmen naar de start. Een tocht waarbij zijn watervoorraad ook nog eens uitliep over zijn rug. "Ik was nat, had het koud en voelde me bij momenten ziek en ellendig", herinnert hij zich.

"Na 65 km moest ik absoluut stoppen met eten, want ik kon nauwelijks nog iets binnenhouden." Gelukkig kwam zo'n 6 uur later de verlossing, dagen later de faam.