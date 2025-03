UAE ziet hoe Tadej Pogacar met Parijs-Roubaix "zijn hart volgt": "Zijn ogen fonkelden en wij gaan mee in zijn droom"

wo 26 maart 2025 13:03

De geest is uit de fles: na veel vijven en zessen heeft Tadej Pogacar zijn deelname aan Parijs-Roubaix bevestigd. Moest hij zijn ploeg UAE overtuigen of niet? En hoe kijkt ploegmakker Florian Vermeersch naar de (extra) kopman in Noord-Frankrijk?

Bij UAE Team Emirates kunnen ze dus geen verstoppertje meer spelen: Tadej Pogacar staat over enkele weken op de startlijst van Parijs-Roubaix. Dat gaat ten koste van de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. "Dat betekent niet dat hij niet van die koersen houdt. Het gaat vooral over timing, ook voor de training en zijn vormpiek", legt ploegleider Fabio Baldato uit voor de start van de Classic Brugge-De Panne. "Het mag geen te lange periode zijn waarin je jezelf elk weekend moet pushen. Hij verschuift de planning dus een weekje." De ploeg leek nochtans geen voorstander van die ommezwaai. "Het gaat niet over of dat verstandig is of niet, wel over veiligheid. Maar uiteindelijk neem je in elke koers risico's, hé." "Je kan altijd iets meemaken, maar eigenlijk moeten mijn bazen dit maar uitleggen. Zij kennen de echte redenen beter."

Na de verkenning zag ik de fonkels in zijn ogen. We zagen dat hij het wilde, hij moest de bazen overtuigen. Fabio Baldato

Baldato ontkent het echter niet: Pogacar staat te springen voor de Hel. "Het was zijn verlangen en zijn wens. Daarom skippen we ook de koersen deze week. Niemand rijdt het volledige voorjaar, hé." De Italiaan bevestigt dat Pogacar verliefd is geworden op Roubaix. "Hij houdt zeker en vast van de kasseien en vindt het spannend." "Ik was mee toen hij verkende met Tim Wellens. Eerst gingen we gewoon Vlaanderen doen, daarna volgde Roubaix. Dat was dus niet gepland." "Maar achteraf zag ik de fonkels in zijn ogen. We zagen dat hij het wilde, hij moest de bazen overtuigen." "Hij verdient het ook. Tadej is zo'n talent. Als hij dat wil, moet hij zijn hart volgen. En de ploeg was bereid om mee te gaan in zijn droom."

Complementair met Vermeersch?

"Ik wist het al een tijdje dat deelname in zijn hoofd zat en dat de kans redelijk groot was. Voor mij is het dus geen echte verrassing", grijnsde Florian Vermeersch vanmiddag bij de start in Brugge. "Ik ben blij dat Tadej aan de start zal staan. Ook voor mij kan dat een voordeel zijn. Voor mij is het perfect", geeft Vermeersch, 2e in 2021 in Roubaix, meermaals aan. Nochtans zou het nieuwtje ook een vervelend neveneffect kunnen hebben. Speelt Vermeersch zijn status als potentiële kopman nu kwijt? "Vervelend? Neen, dat kunnen jullie ervan maken als jullie dat willen. Ik heb er echt geen probleem mee." "Als ik goeie benen heb en als ik de finale kan rijden, dan kunnen we perfect complementair zijn." "Ik heb zelf sowieso een vrije rol. Ik ben de grote kopman niet, dat is Tadej. Maar ik denk niet dat ik in dienst hoef te rijden. Dat ben ik vrij zeker."

Ik denk dat Tadej zeker zal meedoen voor de prijzen. Als ik hoor hoe rap hij tijdens de verkenning ging, dan zal hij zonder pech zeker meespelen. Florian Vermeersch