Prima start van het WK: Nina Pinzarrone (8e) nestelt zich na foutloze korte kür in de top 10

Nina Pinzarrone is goed gestart op het WK kunstschaatsen. De 18-jarige Belgische reed een foutloze korte kür in de Verenigde Staten. Die leverde onze landgenote de voorlopige 8e stek op. Erg belangrijk, want de top 10 na de vrije kür (van vrijdagnacht) kan een olympisch ticket verdienen voor eigen land.

Een kleine glimlach op haar gezicht deed het vermoeden: Nina Pinzarrone heeft een meer dan prima korte kür gereden op het WK kunstschaatsen in Boston.

De Belgische moest lang wachten om haar kampioenschap op gang te rijden. Maar als opener van de laatste groep kon haar prestatie tellen.

Pinzarrone was - in tegenstelling tot de favorieten die na haar kwamen - niet te betrappen op een foutje. "Op een betere start kon ze niet hopen. Soms miste ze een beetje rotatiesnelheid in haar uitvoering, maar ze mag zeker tevreden zijn met haar oefening", deelden de commentatoren.

Het resultaat? Een seizoensbeste score van 67.74. Geen persoonlijk record, maar wel al een voorlopige 8e plek.

Daar wil Pinzarrone erg graag blijven - of zelfs haar plek verbeteren, wie weet. Want de top 10 verdient op dit WK in de Verenigde Staten een olympisch ticket voor eigen land.

De eerste stap is gezet, maakt onze landgenote het vrijdag zelf af in de vrije kür?