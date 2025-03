Play-ins en play-offs zijn weer een stukje verder weg voor Toumani Camara en Blazers na verlies tegen Cleveland

Met nog minder dan 10 wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen woedt de strijd om de laatste plaatjes voor de play-offs in alle hevigheid.



Portland is momenteel de nummer 12 in de Western Conference en grijpt daardoor wellicht naast een ticket voor het naseizoen. De nummers 7 tot en met 10 spelen nog de play-ins voor de play-offs, maar ook dat lijkt stilaan te hoog gegrepen voor Toumani Camara en de Blazers.

Na de 111-122-nederlaag tegen Cleveland van vannacht is de kloof met de 10e plaats weer wat groter geworden voor Portland, dat zijn lot al even niet meer in eigen handen heeft.

De Blazers moeten in hun resterende 9 wedstrijden al nagenoeg alles winnen én rekenen op een aantal nederlagen van de teams boven hen om alsnog de play-ins te halen. Dat lijkt op dit moment een utopie.

Camara was tegen Cleveland goed voor 13 punten, 4 rebounds, 3 steals en 1 assist in 31 minuten.