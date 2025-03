Nina Pinzarrone blij na korte kür: "Als ik tevreden ben over mijn prestatie, komen de Spelen vanzelf"

do 27 maart 2025 08:56

Deel 1 van haar WK mag ze alvast geslaagd noemen. Nina Pinzarrone reed een sterke korte kür in Amerika en nestelde zich voorlopig op plek 8. Een prestatie waar ze zelf duidelijk tevreden mee was. "Ik kijk er al naar uit om de vrije kür te schaatsen."

Er ligt deze week wel wat druk op de schouders van Nina Pinzarrone. De Belgische kampioene vertegenwoordigt op het wereldkampioenschap in Boston als enige de eer van ons land. Op de koop toe zijn er tijdens het WK ook olympische tickets te verdienen: voor haarzelf, maar eventueel ook voor Loena Hendrickx, als Pinzarrone zich in de top 10 weet te wurmen. Want dan mag ze zelf naar de Spelen én schenkt ze ons land een extra quotaplaats voor Milaan-Cortina 2026. Woensdagavond nam ze alvast een meer dan aardige start met een 8e plaats op de korte kür. "Ik was best blij."



"Ik had wel een klein foutje bij mijn tweede sprong, maar dat heb ik zo goed mogelijk proberen te verbergen."



"Veel mensen zullen zelfs niet gezien hebben dat ik niet zo goed in de landing bleef. Al heb ik er niet te veel punten mee verloren. Ik heb al zin om vrijdag weer te schaatsen."

Ze had wel wat stress voor de kür. "Ik denk dat iedereen vandaag de stress en adrenaline voelde. Er hing veel meer stress in de lucht in de kleedkamer. Misschien komt dat ook door die druk van de Olympische Spelen."



"Ik heb er zo weinig mogelijk aan proberen te denken en hield me voor dat het voor iedereen hetzelfde is. De stress kon wel erger en ging weg tijdens het schaatsen."



"De persoon die die olympische gedachte het meest opzij kan leggen, die zal het beste presteren. Die gedachte geeft zoveel meer stress, dan kan de prestatie helemaal weg gaan."



"Tijdens de prestatie in mijn focus heb ik er niet aan gedacht. Ik weet ook dat als ik zelf tevreden ben met mijn prestatie, dan zouden die punten en die quotaplaatsen wel vanzelf komen."

"Een volle zaal met 19.000 mensen geeft ook vertrouwen"

De omstandigheden zitten er misschien ook voor iets tussen. "Er zaten 19.000 mensen in een uitverkochte zaal. Dat is echt wel indrukwekkend", maakt Pinzarrone dat niet elke dag mee.



"Enerzijds denk ik dat ik zoveel mensen moet laten appreciëren wat ik doe. Aan de andere kant geeft het ook vertrouwen dat die jou aanmoedigen. Het is niet altijd negatief."



Van het fysieke front was er ook goed nieuws. De jonge Belgische kampte wat met voetproblemen. "Gisteren bij de training voelde ik wat, maar vandaag bij de prestatie heb ik niets gevoeld. Ik kreeg gisteren bij de training wel weer een spuitje en dat werkt tijdens de nacht."



Veel zorgen maakte ze zich er vooraf niet over. "Die pijn had ik ook op het EK. Dus ik wist dat ik er tijdens de prestatie niks van zou voelen door de stress." Net als in januari in Estland, waar ze brons pakte.

Ik wil donderdag alles doen op training en dan kan ik met volle vertrouwen de vrije kür ingaan. Met de trainingen die ik al deed, denk ik niet dat dat een probleem zal zijn. Nina Pinzarrone