Na Laporte moet nu ook Kasper Asgreen kruis maken over voorjaar door virus: "Al mijn harde werk geruïneerd"

Een nieuwe ploeg, maar weinig beterschap voor Kasper Asgreen. De Deen van EF Education-Easypost moet de rest van zijn voorjaar laten vallen door de naweeën van een virale infectie. "Hoewel ik gezond genoeg zou zijn om de races te doen, is mijn vorm niet meer goed genoeg om competitief te zijn", deelde Asgreen.

Gisteren dropte Visma-Lease a Bike al dat Christophe Laporte door een virus geen voorjaarsklassiekers meer zou rijden, vandaag krijgt hij gezelschap van Kasper Asgreen.

Zijn ploeg EF Education-Easy Post maakte bekend dat de Deen na ziekte nog herstellende is. "Hij is zijn vorm weer aan het opbouwen na een virusinfectie en zal de klassiekers missen, zodat hij in volle gezondheid kan terugkeren", klinkt het op de ploegwebsite.

Zelf gaf Asgreen wat meer uitleg bij de virale infectie. "De hele winter heb ik toegewerkt naar een geweldige klassiekercampagne. Samen met mijn team hebben we een ongelooflijke groep renners samengesteld om de beste wedstrijden van het seizoen te kunnen rijden."

"Maar een paar weken geleden kreeg ik een infectie en na wat rust dacht ik dat we weer op de goede weg waren zonder al te veel te verliezen. In Parijs-Nice begon het echter weer te verergeren en moest ik meer rust nemen."

"Deze onderbrekingen komen op het slechtst mogelijke moment en verpesten al het harde werk dat iedereen de hele winter heeft gedaan."

"Hoewel ik gezond genoeg zou zijn om wedstrijden te rijden, is mijn vorm niet meer wat het moet zijn om competitief te zijn. Daarom hebben het team en ik besloten dat ik me opnieuw moet focussen om de best mogelijke versie van mezelf te zijn en dan pas terug te keren naar het racen.”





Volgens dokter Greenwell van EF Education-Easypost zou Asgreen wel relatief snel weer zijn opwachting kunnen maken in het peloton. Na een periode van rust is de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2021 alweer bezig met training aan lage intensiteit.