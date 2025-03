Is rijden in schaduw van Max Verstappen de meest ondankbare job? "Vraag me af of Tsunoda wél einde van seizoen haalt"

wo 26 maart 2025 15:13

Exit Liam Lawson, enter Yuki Tsunoda: dat is het plannetje van Red Bull richting de Grote Prijs van Japan over 2 weken. Wat schuilt er achter die opmerkelijke switch bij Red Bull? En mogen F1-rijders zomaar overstappen naar een ander team? Sammy Neyrinck overschouwt de transfercarrousel in de F1.

Amper twee GP's: zo lang (of kort) heeft de Red Bull-carrière van Liam Lawson geduurd. Zo lijkt het zitje naast Max Verstappen wel vervloekt, want Red Bull is uiteraard niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 werd Pierry Gasly tijdens het seizoen al eens vervangen door Alexander Albon bij Red Bull. Heel wat rijders hebben het sindsdien geprobeerd als nummer 2 bij het team. Dit keer is het Lawson die niet kan voldoen aan de verwachtingen van het teammanagement. "Het is wel opmerkelijk, maar niet verrassend, net omdat ze het eerder al gedaan hebben", zegt Sporza-journalist Sammy Neyrinck, die Red Bull-adviseur Helmut Marko met de vinger wijst.

De Red Bull is helemaal afgesteld op Max Verstappen. Sammy Neyrinck

"Hij kan echt meedogenloos zijn. Hij denkt wellicht: "Ander en beter." Maar tot nu toe is dat eigenlijk maar zelden goed gelukt." Toch zal Lawson bij de GP van Japan wellicht niet meer in de Red Bull zitten. "Hij heeft nauwelijks 2 races gereden en dan nog op circuits waar hij nog nooit geracet had", neemt Neyrinck het op voor de Nieuw-Zeelander. Tweede Red Bull-rijder zijn naast Verstappen: het lijkt een vergiftigd geschenk, zeker in een auto die niet meer de beste van het pak is. "Je moet eigenlijk bovenaards presteren in die wagen, wat Verstappen bijna wekelijks doet. De Red Bull is ook helemaal afgesteld op hem en ligt hem ook duidelijk beter."

Tsunoda zal er alles aan doen om zich te lanceren in Japan. Sammy Neyrinck

Red Bull hoopt nu dat Yuki Tsunoda beter uit de verf kan komen. De Japanner komt na een interne stoelendans over van zusterteam Racing Bulls, Lawson maakt de omgekeerde beweging. "Ik vraag me echt af of Tsunoda het zal uitzingen tot het einde van het seizoen. Ik hoop voor hem dat het lukt." De timing van Tsunoda's overstap is wellicht ook niet toevallig, vlak voor de GP van Japan. Bovendien wordt Tsunoda al jaren gesteund door Honda. "Dat zal zeker meegespeeld hebben. Tsunoda zal er alles aan doen om zichzelf daar te lanceren, in eigen land. En als dat lukt, zal hij - zoals de slogan van het merk - misschien wel vleugels krijgen."

Liam Lawson moet zijn Red Bull-zitje al na twee races afstaan.

Ondankbare job

Max Verstappen heeft intussen al meer dan een handvol teammaats versleten bij Red Bull. Is het de meest ondankbare F1-job om in de schaduw van zijn talent te moeten presteren? "Ik denk het wel", meent Sammy Neyrinck. "Lawson heeft ook talent genoeg, anders zou hij niet in de Formule 1 geraakt zijn. Maar Verstappen zal altijd de uitgesproken nummer 1 zijn." "Er zijn er wel die na Red Bull gelukkig nog een carrière hebben kunnen uitbouwen bij een ander team, zoals Sainz of Albon. Maar het had ook afgelopen kunnen zijn na hun passage bij Red Bull."

Red Bull heeft dringend nood aan punten in het constructeurskampioenschap. Sammy Neyrinck

Bij Red Bull blijven ze wel doelbewust kiezen om opkomende talenten naast Verstappen te zetten. "Als je zo'n talentprogramma hebt, moet je ook daaruit puren", vindt Neyrinck. "Ze zullen nooit iemand van hetzelfde kaliber naast Verstappen zetten. Ik denk dat hij daarin zelf ook wel wat zeggenschap heeft." "Ook Tsunoda lijkt me een gok, al heeft hij wel meer ervaring dan Lawson. Hij krijgt nu de kans van zijn leven. Maar ook hij beseft ongetwijfeld dat er iemand anders zal komen als hij niet presteert. Het zou me zeker niet verbazen als ook hij het einde van het seizoen niet haalt." "Red Bull heeft dringend nood aan punten in het constructeurskampioenschap en die kunnen niet alleen maar van Verstappen komen. Vorig jaar grepen ze ook al naast die titel, die echt superbelangrijk is voor hen."

Max Verstappen en Yuki Tsunoda

Wat met de WK-punten?

Rest de vraag: hoe eerlijk is het eigenlijk, zo'n transfer tijdens een lopend seizoen? Voor de 3 WK-punten die Tsunoda al sprokkelde, hoeft Red Bull het zeker niet te doen: die blijven op het conto van Racing Bulls. In het individuele klassement mag een rijder zijn WK-punten wel behouden na een overstap naar een ander team. Dat is ook al vaker gebeurd binnen de Red Bull-groep, waar ze de luxe hebben om te kunnen schuiven tussen hun 2 teams. Maar kan een rijder tijdens het seizoen ook overstappen naar een rivaliserende renstal en zo het WK op zijn kop zetten? "Een overstap tussen twee concurrerende teams? Dat zie ik niet zomaar gebeuren", zegt Sammy Neyrinck. "Hypothetisch gezien, zou het misschien kunnen: Max Verstappen die voor de laatste WK-race nog punten nodig heeft en overstapt naar pakweg Mercedes. Dan zou het aan de teams zijn om er contractueel uit te komen. In de praktijk zie ik dat niet gebeuren."