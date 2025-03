Gigantisch financieel lokmiddel: prijzengeld winnaar WK voor clubs loopt op tot 115 miljoen euro

Op het WK voor clubs, dat komende zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, zal de uiteindelijke winnaar maar liefst 115 miljoen euro opstrijken. De FIFA voorziet in totaal 925 miljoen euro aan prijzengeld dat zal worden verdeeld onder de 32 deelnemende teams.

Met dit recordbedrag wil de FIFA haar paradepaardje aantrekkelijker maken voor de clubs. De kalender zit nu al bomvol, dus niet iedereen is heel enthousiast om in de zomer nog een extra toernooi te spelen.

Ter vergelijking: de winnaar van de Champions League verdient 80 miljoen euro. Op 4 weken tijd zal de wereldkampioen voor clubs dus een pak meer prijzengeld bij elkaar spelen dan het team dat een heel seizoen lang moet knokken in de Champions League.

Dat de FIFA en de Verenigde Staten niet vies zijn van prestigieuze toernooien en dat daar een mooi prijskaartje tegenover mag staan, dat weten we al langer.

Voor het eerst zullen er 32 teams deelnemen aan het WK voor clubs. Zij worden in poules van 4 verdeeld om een gelijkaardig speelschema te krijgen zoals de voorbije WK's voor landenteams.

In 2023 kroonde Manchester City zich tot wereldkampioen voor clubs. In de finale versloegen ze Fluminense met een droge 4-0 in Saoedi-Arabië. Zij zijn er dit seizoen opnieuw bij.

Met onder meer Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain en Atlético Madrid zullen The Citizens het niet makkelijk krijgen om zichzelf op te volgen.