Geen aanval op eigen Europees record: geblesseerde Bashir Abdi moet passen voor marathon van Rotterdam

Geen Bashir Abdi in zijn "thuiswedstrijd". Onze landgenoot wilde in de marathon van Rotterdam zijn eigen Europees record scherper zetten, maar moet alsnog verstek laten gaan met een blessure. Net zoals in aanloop naar de Olympische Spelen sukkelt hij met zijn heup, al lijkt de ernst mee te vallen. Ook zijn enkel is niet 100%.

Hij had er zo naar uitgekeken, maar vandaag heeft Bashir Abdi zelf op de stopknop moeten drukken.



Onze landgenoot blijft sukkelen met een heupblessure en moet daarom passen voor de marathon van Rotterdam - zijn zelfverklaarde "thuiswedstrijd". Ook voor de Spelen in Parijs kende Abdi al dergelijke hinder, al zou de ernst van de blessure nu beter meevallen. Ook zijn enkel zou niet 100% pijnvrij zijn.



Dit betekent dus dat de marathonman uit Gent er geen aanval zal kunnen doen op zijn eigen Europees record. Dat was nochtans een van zijn voornaamste doelen dit seizoen.

"Het is natuurlijk jammer dat ik niet kan meedoen", vertelt de 36-jarige Abdi in een persbericht. Toch zal hij als een soort ceremoniemeester naar Rotterdam afzakken. "Ik kom graag naar Rotterdam om de andere lopers aan te moedigen bij "mijn" marathon", legt hij uit.

Volgende week kan hij rustig de looptrainingen hervatten met als hoofddoel het WK in Tokio in september. Dé te kloppen man in Rotterdam is Geoffrey Kamworor, tweevoudig winnaar in New York.