25.000 krantjes de vuilbak in: organisatie E3 baalt om nieuws Pogacar, maar trekt zich op aan "sportief felle strijd"

Waar er winnaars zijn, zijn er ook steeds verliezers. Tadej Pogacar doet elke koersfan dromen met zijn deelname aan Parijs-Roubaix, maar snoeide daarom last-minute nog in zijn programma. Zo sneuvelde onder meer de E3 Saxo Classic. "We hielden ons hart al even vast, maar gisteren om kwart voor tien kregen we een telefoontje", vertelt de organisator over de impact.

Herinner je je nog de E3 van twee jaar geleden? Na een ferme titanenstrijd tussen De Grote Drie, klopte een herrezen Wout van Aert zijn eeuwige concurrenten Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in een zenuwslopende sprint in Harelbeke. De organisatie kon dit jaar opnieuw uitpakken met de start van die drie tenoren en hoopte vurig op eenzelfde scenario, maar dinsdagavond laat werd dat droompje doorprikt toen de telefoon opeens rinkelde.

"We hoopten nog dat die tien dagen tussen de E3 en de Helleklassieker toch voldoende zouden zijn, maar zo zie je maar dat je de deelnemerslijst nooit in handen hebt."

Een ferme domper, maar helemaal verrassend viel die beslissing niet binnen in Harelbeke. "We hielden ons hart al enkele dagen vast, want we hadden vanuit Milaan-Sanremo al een gerucht opgevangen dat hij voor Parijs-Roubaix zou kiezen."

De organisatoren hadden al weken campagne gevoerd rond "De Grote Drie", en zagen twee dagen voor de koers hun stapel van 25.000 klassieke nieuwskrantjes plots achterhaald worden.

"Wat kunnen we twee dagen voor de koers nog doen? We kunnen er geen pagina's uitscheuren, hé. Het is overmacht en het is vooral te laat om nu nog iets aan te passen."

Toch wil de organisatie niet te lang bij de pakken blijven zitten, en probeert het de impact van de afwezigheid van Pogacar te nuanceren.

"De allergrootste is er misschien niet, maar al de rest wel. De nummers één en twee van Milaan Sanremo én Wout van Aert komt er nog eens bij. Geloof me: het zal sportief gewoon weer een felle strijd worden, hoor. Daar trekken we ons aan op."

"Kijk, we blijven een grote koers. Een die niet voor pannenkoeken is. Al lachend zeiden we het gisteren nog tegen elkaar: zou hij schrik gekregen hebben toen hij onze affiche zag met al die 17 hellingen?"