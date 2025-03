"Je weet dat er problemen zullen zijn": Karl en Sven vinden het "een plicht" om de finish van Brugge-De Panne aan te pakken

wo 26 maart 2025 19:48

Brokken in Brugge-De Panne. In de slotkilometers ontsierden meerdere zware valpartijen de sprintklassieker. Onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en Sven Vanthourenhout hopen dat de organisatie er lessen trekt uit. "Je weet dat je voor problemen komt te staan met dat soort aankomst." Al leggen ze de schuld niet alleen bij de organisatie: "De reactie van Jonathan Milan is ongepast."

Karl: "Het was een bewogen editie van de Classic Brugge-De Panne. Veel meer dan over de overwinning van Molano gaat het over hoe gevaarlijk deze finale is en hoe die ontsierd is door vele valpartijen." Sven: "Jammer genoeg moeten we concluderen dat vandaag niet alleen de oorzaak bij de renners ligt. Valpartijen zullen er altijd zijn, maar we moeten alert blijven." Karl: "Bij de val van onder meer Milan Fretin kan je het nog aan de nervositeit bij de renners toeschrijven. Dan ga je naar de laatste kilometer waar je in een trechter terechtkomt en je geen kant meer uit kan." Sven: "Dat mag inderdaad niet gebeuren, hé. En dan was er jammer genoeg al afscheiding gebeurd door valpartijen."

"Normaal gezien kan daar een peloton van 150 man aankomen in die trechter. Dan weet je dat je voor problemen komt te staan."

Die laatste 3 kilometer moeten herbekeken worden. Het kan niet dat die er op die manier zijn. Sven Vanthourenhout

Karl: "Hoe los je dit op?"

Sven: "Die laatste 3 kilometer moeten bekeken worden. Het kan niet dat die er op die manier zijn. Voor mij persoonlijk kan die aankomst daar niet meer liggen."

"Je moet er bij wijze van spreken van uitgaan dat je met een peloton van 200 renners die laatste kilometer induikt. Dan kan je niet van een weg met drie rijstroken naar één rijstrook gaan. Dan weet je dat je voor problemen komt te staan." Karl: "Door het als organisatie vooraf al het WK voor spurters te noemen, weet je dat je daar met een volledig peloton zal komen. Iedereen wil zijn kans gaan en gepositioneerd zitten."

Sven: "Ze hebben hier in de regio mooie wegen om een fantastische finish neer te leggen. Dan vind ik het een plicht om de aankomst te veranderen."

De hoofdbeweging te veel van Milan

Karl: "Jonathan Milan liet zich in aanloop naar de sprint ook niet onbetuigd. We zien hem in de finale Alexander Kristoff een paar kopstoten uitdelen." Sven: "Kristoff doet op zich niks verkeerd, hij volgt gewoon de renner voor hem. Vooral die hoofdbeweging van Milan is er te veel aan. Als je streng bent op het vlak van parcours, moet je dat ook in dit scenario zijn."

Jonathan Milan creëert met zijn kopstoten een nieuwe gevaarlijke situatie. Sven Vanthourenhout

Karl: "Hij dreigt wel zelf in de sandwich te komen omdat Kristoff even naar links gaat. Maar de reactie is ongepast, want voor hetzelfde geld gaan daar ook weer 15 renners tegen de grond."

Sven: "Je moet ook rekening houden met de renners die achter Kristoff en Milan zitten. Die moeten ook buitenom en zo creëer je een nieuwe gevaarlijke situatie."

Wonden likken

Karl: "Nu is het vooral wonden likken en hopen dat niemand zijn Gent-Wevelgem gehypothekeerd ziet door wat hier vandaag is gebeurd." Sven: "Laat ons hopen dat het bij schaafwonden blijft en dat het op korte termijn opgelost kan worden. Dat is het allerbelangrijkste."

Je kan het niet op de renners alleen of de organisatie alleen steken. Hier moeten een aantal punten uit gehaald worden. Sven Vanthourenhout