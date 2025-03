World Athletics voert nieuwe geslachtstest in: atletes moeten met wanguitstrijkje bewijzen dat ze vrouw zijn

di 25 maart 2025 17:24

Via een wanguistrijkje zullen atletes in de toekomst moeten bewijzen dat ze biologisch vrouw zijn.

Atletes zullen binnenkort met wanguitstrijkjes moeten bewijzen dat ze biologisch vrouw zijn. Dat heeft de Wereldatletiekfederatie vandaag beslist. Zo wil het meer duidelijkheid scheppen rond vrouwen die een geslachtsverandering ondergingen: "We willen de integriteit van de vrouwensport waarborgen."

Via een wanguitstrijkje zullen vrouwen binnenkort moeten aantonen dat ze biologisch gezien een vrouw zijn. Met de invoering van dit nieuwe systeem wil World Athletics, ofwel de Wereldatletiekbond, de vrouwencategorie beter "beschermen". "Het is belangrijk om het systeem in te voeren, omdat we niet alleen mogen praten over de integriteit van vrouwensport, maar die ook moeten waarborgen", vertelde voorzitter van de World Athletics Sebastian Coe. Coe was vorige week nog kandidaat om Thomas Bach op te volgen als voorzitter van het IOC. Uiteindelijk werd de Zimbabwaanse Kirsty Coventry verkozen tot de nieuwe sportpaus en blijft Coe voorzitter van World Athletics.

Voorzitter World Athletics: Sebastian Coe.

Intrede op het WK in Tokio dit jaar?

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe systeem zal worden ingevoerd. Momenteel mikt de Wereldatletiekbond op het WK in Tokio, dat in september van dit jaar zal plaatsvinden. Er zal dus snel meer duidelijkheid komen over de invoering van de nieuwe regel.

Deze test is niet al te ingrijpend, maar wel de juiste. Sebastian Coe - voorzitter World Athletics