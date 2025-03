WK-leider Liam Everts gaat niet zweven: "De wereldtitel is nog altijd mijn doel niet"

"De dokters zeiden me dat ik tot een jaar zou moeten revalideren en toch race ik nu alweer. Extreem mooi vind ik dat."

"Ik wil genieten van elk raceweekend. Elk rondje dat ik nu rijd, zie ik als een bonus", stelt Everts, die hersteld is van een zwaar nekletsel.

En dat is niet de wereldtitel. "Neen, de wereldtitel was mijn doel niet en dat is hij nog altijd niet", gaat de Husqvarna-crosser voort.

Nauwelijks een half jaar na zijn zware crash in de Grote Prijs van China perst Liam Everts weer alles uit zijn motor. Met succes, na 3 races in het MX2-kampioenschap (250 cc) voert hij het klassement aan.

"Of dat pijn doet? Ja en neen. Enerzijds vind ik het jammer dat hij die legacy niet voortzet, anderzijds denk ik dat het voor hem beter is. Goed dat hij het doet, dus."

"Voor het seizoen kwam hij me stilletjes melden dat hij met een ander nummer wilde crossen", doet Stefan Everts het verhaal.

Liam Everts is de zoon van motorcrosslegende Stefan Everts. Tot vorig jaar racete hij ook met het nummer 72 van zijn vader, nu staat er 26 op zijn motor. Omdat Everts junior zelf zijn verhaal wil schrijven.

We proberen zo weinig mogelijk over motorcross te praten.

In de eerste races van het seizoen was Everts senior er niet bij. "Dat is een omschakeling voor mij", geeft hij toe, "maar het moet voor allebei fijn blijven."

"Dat was het niet meer het geval en daarom is het goed dat we elkaar ruimte geven."



"Ik ben heel veeleisend en ik zie elk foutje. Op die manier leg ik Liam veel druk op", beseft vader Everts. "Nu heeft hij een goede groep mensen rond zich en dat werkt goed."



Niet dat de vader-zoonrelatie vertroebeld is. "Neen, zeker niet. We proberen alleen zo weinig mogelijk over motorcross te praten", lacht Everts.