Wat een entree: Caleb Ewan vlamt bij debuut voor Ineos meteen naar winst in Coppi e Bartali

Caleb Ewan is helemaal terug van weggeweest. De snelle Australiër mocht vandaag eindelijk zijn debuut maken voor de Ineos Grenadiers in de openingsrit van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali en hij schoot meteen raak. Ewan hield Oded Kogut en Jason Tesson met meerdere lengtes af in een sprint.

Van 6 augustus was het al geleden dat Caleb Ewan nog eens kon winnen. Toen nog in het shirt van Jayco-AlUla in de Ronde van Burgos.

Daarna volgde een lastige periode, waarin hij ook de deur achter zich dichttrok bij de ploeg uit zijn thuisland en zelfs leek te stoppen met wielrennen. Ineos Grenadiers wierp hem deze winter dan maar een ietwat verrassende reddingsboei.

En daar zullen ze nu al tevreden mee zijn, want bij zijn debuut was het meteen prijs. Dat debuut kwam er in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali.

In de openingsrit kregen de renners een biljartvlakke etappe voorgeschoteld, die eindigde in een massasprint. Ewan bewees daarin dat hij op zijn 30e nog niet versleten is.

De Australiër hield Israëlisch kampioen Oded Kogut (Israel-Premier Tech) en de Fransman Jason Tesson (TotalEnergies) met sprekend gemak af. Hij won met lengtes voorsprong en is meteen ook leider.

De komende dagen is het uitkijken naar een pak jonge Belgen die de Italiaanse rittenkoers willen kleuren. Vandaag eindigden geen landgenoten in de top 10.