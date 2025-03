Simon Mignolet heeft "geen last meer" van hersenschudding en is klaar voor play-offs: "Ik heb geluk gehad"

De supporters van Club Brugge mogen op beide oren slapen: hun steunpilaar in doel Simon Mignolet lijkt helemaal klaar voor de play-offs. De keeper liep tegen Charleroi een hersenschudding op, gelukkig voor hem zonder ernstige gevolgen. "Voor de buitenwereld zag het er misschien erger uit", zegt Mignolet.

De Belgische keeper werkte zijn eerste training met de groep af: "Het verliep goed. Na een weekje verplichte rust was ik blij om vandaag weer op het veld te staan. Ik ben blij met hoe het aanvoelde, dus ik heb er alle vertrouwen in om de rest van de week normaal af te werken."

"Daar heb ik nu absoluut geen last meer van", zegt Mignolet met een kleine glimlach voor onze microfoon. " Ik heb me bewust extra rustig gehouden de afgelopen week. De interlandbreak kwam op het gelegen moment."

De doelman van Club Brugge kwam onzacht in aanvaring met Jeremy Petris van Charleroi in de laatste match van de reguliere competitie. Voorzichtig werd hij naar het ziekenhuis gevoerd, conclusie: hersenschudding.

Of ik weet wat er gebeurd is? De eerste paar minuten erna zijn weg.

Of Mignolet zondag tegen Anderlecht al meteen tussen de palen staat, of er toch extra voorzichtigheid wordt ingebouwd, is nu koffiedik kijken.

"We zullen bekijken wanneer het geschikte moment om weer op het veld te staan er is. Maar er waren helemaal geen problemen meer."

Een flinke opsteker voor de doelman, die toch een akelig moment meemaakte.

"De eerste paar minuten erna zijn weg", knikt Mignolet. "Maar de impact en hoe het gebeurd is, kwamen wel terug. Ik heb jammer genoeg nog wel al eens een hersenschudding opgelopen. Toen waren de acties iets moeilijker te herinneren. Nu kan ik me goed voor de geest halen wat er gebeurd is."

"Voor de buitenwereld zag het er misschien erger uit dan het was. Ik heb weinig hoofdpijn, dus al bij al heb ik geluk gehad."