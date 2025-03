Ronkende namen en uniek concept, maar was Masters of Madness eigenlijk een succes? "Alles kon en alles mocht"

do 27 maart 2025 16:11

De laatste portie gekte ligt achter de rug. Het spectaculaire voetbaltoernooi Masters of Madness kende woensdagavond zijn ontknoping in de finale, met Racing Pannakoek als winnaar. Maar was het idee van Dries Mertens en Jan Vertonghen in realiteit eigenlijk even straf als het klonk? "Het enthousiasme was ongelofelijk", merkte Vertonghen alvast.

Van Mbark Boussoufa over Raphael Holzhauser tot Ritchie De Laet. Aan flitsende personages hadden Dries Mertens en Jan Vertonghen geen gebrek om meteen heel wat aandacht te lokken voor Masters of Madness. Lap daar nog een pak gekke regels bij die een match op elk moment op zijn kop kunnen zetten en het nieuwe concept van de twee ex-voetballers kon niet anders dan vonken geven. Toch? Jan Vertonghen probeert zijn mediababy daags na de grote finale grondig te analyseren. Want op papier klonk het dan wel bijzonder straf, een nieuw concept is zelden perfect. "Wel, uiteraard zullen er altijd meningen zijn, want het was nog maar het eerste seizoen", opende de uitvinder voorzichtig. "Maar er was constante actie en het was totaal anders dan 11 tegen 11." Laat dat nu net het grote doel zijn van Mertens en Vertonghen: nieuw publiek aantrekken door alles veel flitsender te maken.

Holzhauser was een van de ronkende namen in Masters of Madness.

Experimenteren in profvoetbal

Pretoogjes dus bij Vertonghen als hij terugkijkt op het avontuur. Maar de verdediger wil meer. "Er is zeker al sprake van een tweede seizoen", verklapt hij. "Het enthousiasme in de venue was ongelooflijk. Iedereen was positief. En ook de buitenwereld vindt het leuk. Alle hoop dus dat er een nieuw seizoen komt." En misschien worden enkele ideeën wel gekopieerd in echte voetbalcompetities. "Ik hoop dat de Pro League het wil overnemen, er zitten enkele goede zaken in die het profvoetbal kunnen helpen", meent Vertonghen. "Zoals bijvoorbeeld dat de keeper niet meer zolang de bal in zijn handen mag hebben. Die regel werd nooit gebruikt in het echte voetbal en ik werd daar zelf soms ook gek van. Dat hebben ze nu al aangepakt, maar dat mogen ze gerust ook bij inworpen invoeren."

Wij zijn een league die inovatie belangrijk vindt en dat willen we ook uitdragen. Alleen is het officiële voetbal daar wat trager in. Lorin Parys

Over naar de Pro League. Zien zij graten in zo'n verhaal? "Ik vind het sowieso leuk om te zien dat er vernieuwd wordt en dat er rond de voetbalsport nieuwe fenomenen de kop op steken", geeft CEO Lorin Parys toe. "Daar zijn wij fan van. Het is interessant om nieuwe en jongere fans naar het voetbal te krijgen." "Maar we zijn beperkt in officiële matchen. Wij stellen altijd vragen om te experimenteren - met de VAR , die de communicatie vrijgeeft bijvoorbeeld." "Wij hebben twee weken geleden nog een brief gestuurd naar IFAB, het wereldwijde orgaan dat de regels rondom voetbal reguleert, om mee in experimenten te stappen. Camera's bij spelers of bij de refs zijn misschien ook mogelijk." "Zo willen we de fan meer ervaring meegeven. Daar zijn we zeker voorstander van. Wij zijn een competitie die innovatie belangrijk vindt en dat willen we ook uitdragen. Alleen is het officiële voetbal daar wat trager in."

Vertonghen wil Dembélé volgend seizoen lokken.

Extra grote namen

Soit, terug naar de orde van de dag. We zochten én vonden nog wat meningen over het eventuele succes van Masters of Madness. Gert Verheyen was cocommentator tijdens het toernooi en kon enkel positief zijn. "Ik vond het heel leuk, iets 100% nieuws en in onze job - waar we veel van hetzelfde doen - is dat wel eens een welgekomen afwisseling." "Ook in het commentaar geven mocht het minder serieus zijn. Er mocht eens gelachen worden. Alles kan en alles mag." "Van wie ik het meest genoten heb? Mijn zoon deed mee, maar ik ga hier één naam noemen: Raphael Holzhauser. Hij was ongelooflijk slim, want je moet gebruik maken van boarding en de spelregels naar je hand kunnen zetten. Hij gaf blijk nog steeds een uitstekende voetballer te zijn."

Ik wil heel graag dat Mousa Dembélé meedoet. Hij zit in Portugal, maar ik denk dat dit spel hem heel goed past. Jan Vertonghen