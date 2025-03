OFFICIEEL: Red Bull duwt Liam Lawson na 2 GP's al uit zitje, Yuki Tsunoda neemt over

Na amper twee Grote Prijzen zit de grote droom van Liam Lawson er al op. De Nieuw-Zeelander wordt aan de kant geschoven bij Red Bull na zijn teleurstellende seizoensstart. De Japanner Yuki Tsunoda promoveert van zusterteam Racing Bulls en neemt uitgerekend voor eigen volk in de GP van Japan het stuur over.

En ja hoor: de Japanner mag uitgerekend in eigen land zijn debuut maken bij Red Bull. Zo keren teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko terug op hun stappen.

Lawson pakte geen enkel punt en verloor zo in twee weken tijd al zijn krediet aan de top. Na China dook de naam Yuki Tsunoda , die wel sterk begon bij Racing Bulls, op in de wandelgangen als gedoodverfde opvolger.

De Nieuw-Zeelander parkeerde zijn wagen de afgelopen 2 GP's in de staart van de startgrid. Dat terwijl Max Verstappen - zoals steeds - consistent voorin zijn neus aan het venster stak.

Na een topoverleg met aandeelhouders en motorleverancier Honda heeft Red Bull de pijnlijke beslissing genomen. Na twee races moet de renstal erkennen dat Liam Lawson niet de juiste keuze was als tweede rijder.

Het was lastig om Liam tijdens de eerste twee GP's te zien worstelen met de wagen.

Red Bull benadrukt dat het een groepsbesluit was. "Het was lastig om Liam tijdens de eerste twee GP's te zien worstelen met de wagen en daarom hebben we gezamenlijk de beslissing genomen om een rijderswissel door te voeren", stelt Christian Horner.

"We zijn het seizoen 2025 begonnen met twee ambities: het kampioenschap bij de rijders verdedigen en de wereldtitel voor de constructeurs heroveren. Dit is puur een sportief besluit geweest."

"We erkennen dat er nog veel werk aan de winkel is met de RB21 en Yuki's ervaring zal nuttig zijn voor het doorontwikkelen van deze auto."

Lawson vormt nu met Isack Hadjar een duo bij Racing Bulls. "Samen zien we in dat het na zo'n moeilijke start verstandig is om snel te handelen, zodat Liam meer ervaring kan opdoen en zijn F1-carrière voortzet bij Racing Bulls", besluit Horner