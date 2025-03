Michel Platini en Sepp Blatter worden ook in hoger beroep vrijgesproken in corruptiezaak

di 25 maart 2025 10:30

Het Hof van Beroep in Zwitserland heeft voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini en voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter ook in hoger beroep vrijgesproken. Alles draaide om een verdachte betaling van de FIFA aan Platini in 2011. Fraude, zo vond de openbare aanklager. Maar dat konden ze dus niet hard maken.

Het is soms moeilijk om het bos tussen de bomen te zien tussen alle corruptieschandalen in de FIFA, maar deze rechtszaak ging over een affaire uit 2011.



In dat jaar werd 2 miljoen Zwitserse frank (1,8 miljoen euro) van een rekening van de FIFA versluisd naar een rekening van Michel Platini, de toenmalige voorzitter van de UEFA.



FIFA-voorzitter Sepp Blatter hield altijd vol dat Platini recht had op dat bedrag. De voormalige Franse voetbalvedette werkte immers jarenlang als adviseur voor de FIFA, ook al stond hij op het moment van de overschrijving al bijna 10 jaar niet meer op de loonlijst.



Volgens de Zwitserse aanklager ging het niet om een normale betaling, maar wel om "fraude, mogelijke verduistering en valsheid in geschrifte".



Na 2 vrijspraken zal het gerecht Michel Platini nu hopelijk eindelijk met rust laten. advocaat Dominic Nellen