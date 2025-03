Hans Vanaken is opnieuw Rode Duivel: "Blij dat ik kon tonen wat ik kan bijbrengen aan de ploeg"

di 25 maart 2025 09:46

Met een prima prestatie en een assist lag Hans Vanaken zondag mee aan de basis van de 3-0-zege tegen Oekraïne en het behoud in de A-divisie van de Nations League. Onder Domenico Tedesco kreeg Vanaken geen kans, onder Rudi Garcia wel. "Ik heb dan wel goede vrije weekends gehad met het gezin", vertelt Vanaken.

"Hij heeft nog meer gelopen dan bij Club Brugge."



Ook onze commentator Peter Vandenbempt was gisteren vol lof over Hans Vanaken. De draaischijf van Club Brugge kreeg van bondscoach Rudi Garcia zijn kans en hij stelde niet teleur na een hele periode van afwezigheid bij de Rode Duivels.



"Het was wachten", geeft Vanaken eerlijk toe. "Bij de vorige bondscoach was ik er maar een keer bij en heb ik niet gespeeld. Dan komt er een nieuwe bondscoach en dus ook nieuwe kansen."



"Hij heeft mij erbij gehaald en zondag in de basis gezet. Dan moet je proberen te laten zien wat je kan en wat je kan bijbrengen aan de ploeg. Ik ben blij dat dat gelukt is."



Wilde Vanaken dan het ongelijk van Tedesco bewijzen? "Nee, totaal niet. Bij Martinez was ik er ook bij en heb ik in bepaalde matchen getoond wat ik kan bijbrengen. Oké, als Tedesco denkt dat ik niet het type speler ben om zijn soort voetbal te spelen, dan accepteer ik dat."



"Dan wacht je op een moment dat het wel terugkomt zoals vorige week gebleken is en dan is het feit van je moment pakken en zo goed mogelijk je ding doen.

Gedaan met vrije weekends

Dat accepteren bleek redelijk makkelijk voor Vanaken door de manier waarop hij in het leven staat.



"Uiteindelijk besef je dat het onder deze trainer (Tedesco) niets zal worden. Maar ik heb dan weer wel goede vrije weekends met mijn gezin gehad. Dus ik kijk naar het positieve dan."



"Maar als Tedesco dan ontslagen werd en er komt nieuwe trainer, dan hoop je wel op een nieuwe dynamiek. En hoopte ik vooral om er opnieuw bij zijn."



Vanaken had deze week een gesprek met de nieuwe bondscoach, net als iedereen. "Het is logisch als nieuwe trainer dat je iedereen wil leren kennen. Maar ook dat je zelf je eigen gevoel kan overbrengen."



Na 2 trainingen kan je niet verwachten dat alles perfect zal verlopen. Hans Vanaken

Peter Vandenbempt noemde de wedstrijd van zondag dag en nacht verschil met die van donderdag. Heeft Vanaken daar een uitleg voor?



"Het is soms moeilijk te verklaren. Je moet rekening houden dat we voor donderdag maar 2 trainingen hadden. Dan is het niet makkelijk om alles juist in de ploeg te krijgen en kan je niet verwachten dat alles perfect zal verlopen."



"Uiteindelijk was die eerste helft donderdag oké en hadden we controle, maar die 12 minuten in tweede helft waren helemaal niet goed."



"Dat hebben we allemaal benadrukt de dag erna. We hebben goed geanalyseerd wat er beter moest en dan hebben we zondag getoond dat dat zeker kan."

Jagen met Club Brugge