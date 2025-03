Brisbane hakt de knoop door: ambitieuze plannen voor olympische stadions in 2032 onthuld

Lange tijd keken de bewindslieden van Queensland, de provincie waarin Brisbane ligt, naar het Gabba-cricketstadion als potentieel olympisch stadion.



Een renovatie van zo'n half miljard dollar zou het stadion klaar moeten maken om onder meer de atletiekwedstrijden van de Spelen van 2032 te ontvangen.



De huidige premier van Queensland, David Crisafulli, heeft die plannen nu van tafel geveegd. Er zal een gloednieuw stadion verrijzen in Victoria Park, goed voor zo'n 65.000 toeschouwers.



"Er is geen tijd genoeg meer om de Gabba te renoveren en het zou gênant zijn om de Spelen te moeten organiseren in QSAC (Queensland Sport and Athletics Centre)", zei Crisafulli.



Naast het nieuwe olympische stadion werden ook plannen ontvouwd voor het zwembad dat gebruikt zal worden tijdens de Spelen. The Centenary Pool zou 25.000 zwemfans moeten verwelkomen. Ook de huidige tennisfaciliteiten, waar nu jaarlijks een ATP- en WTA-toernooi wordt gespeeld, krijgen een facelift.

"Wij zijn niet Parijs, wij zijn niet Los Angeles", sloot Crisafulli zijn speech af. "Dit zal beter zijn. Het zal op de manier van Queensland zijn en dat zal deze Spelen zo bijzonder maken."