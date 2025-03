Atletiektopper Jakob Ingebrigtsen getuigt op proces tegen vader: "Mijn jeugd werd gekenmerkt door angst"

Afgelopen weekend won hij nog twee keer goud op het WK indoor, vandaag stond Jakob Ingebrigtsen al in de rechtbank in Oslo om te getuigen tegen zijn vader. Die staat terecht voor de mishandeling van zijn kinderen.

In oktober 2023 kwamen de atletiekbroers Jakob, Henrik en Filip Ingebrigtsen met een opiniestuk naar buiten waarin ze hun vader - ook jarenlang hun coach - beschuldigden van gewelddadig gedrag in hun jeugd.



Dat artikel zorgde ervoor dat het Noorse gerecht een onderzoek naar vader Gjert opstartte. Nu moet hij zich verantwoorden voor de rechter.



Op dag 2 van het proces deed Jakob Ingebrigtsen, de meest bekende en ook meest succesvolle van de broers, zijn zegje.



Hij sprak over een "autoritaire en manipulatieve vader". "Mijn jeugd werd grotendeels gekenmerkt door angst. Ik had het gevoel dat ik geen vrije keuze had, dat ik niets te zeggen had."

"Ik bevond mij in een omgeving waar alles werd gecontroleerd en voor mij beslist. Er was veel manipulatie."



Ingebrigtsen vertelde onder meer over hoe hij als kind niet naar feestjes mocht en hoe hij als tiener 2 tot 3 keer moest trainen onder de strakke hand van zijn vader.